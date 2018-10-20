جمعية بدر الطوايل بسوهاج تختتم فعاليات مشروع الحق في الحياة

نظمت جمعية بدر الطويل في سوهاج، التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع الحق في الحياة، وذلك للفت نظر الدولة والحكومة والمزارعين لأهمية شجر الموز حيث يتم زراعة ٣ آلاف فدان.



وتحدث القائمون على المؤتمر عن نتائج المشروع والذي كانت فكرته عبارة عن الإستخدام الأمثل والاستفادة من أشجار الموز، حيث تقوم مصر بزراعة مساحات ضخمة من الموز ويتم الاستفادة من الثمار ويتم التخلص من الأشجار أما عن طريق "الحرق، إلقاء الأشجار في الترع والمصارف، ونهر النيل، على جانب الطريق".



وتوصلت الجمعية لعدة طرق ونتائج خلال فترة المشروع من العمل والبحث وتوصلت إلي نتائج سوف تعود على الدولة والمزارع بنفع مادي كبير.



حضر المؤتمر الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، وعبلة الهواري، وزكريا حسان، ومنال ماهر أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج.



وقال محمد فهمي، المدير التنفيذي للجمعية إن الهدف من المشروع الحفاظ على البيئة من خطر التلوث بعدم إلقاء مخلفات الموز في المصارف والترع أو حرقها وخفض معدلات البطالة بمحافظة سوهاج بتوفير ٦٠٧ فرص عمل ذاتية وغير ذاتية حتى الآن على حرف ومهن مختلفة وإنتاج منتجات يدوية صديقة للبيئة ذات تراث ثقافي من مخلفات أشجار الموز واستخلاص مياه صالحة للاستخدام وتوفير نسبة ٣٠٪ من السماد وتحسين الحالة الاقتصادية للأسر الأكثر احتياجا بالمناطق المستهدفة.