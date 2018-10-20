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محافظات

وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت  وزير الزراعة، أن موسم الصيد هذا العام هو موسم مبشر بالخير، وهناك إنتاجية متميزة من الأسماك من الأصناف المتميزة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى بشكل دائم لتطوير الإنتاج السمكي في مصر، بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك، وخفض أسعارها.

وأشار وزير الزراعة، خلال افتتاحه ويرافقه واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى، موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكى فى جنوب بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة إلى أنه سيتم التنسيق بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي تطوير مزرعة برسيق ورفع كفائتها وزيادة عمقها، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر.

وقرر وزير الزراعة تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق لمحافظة البحيرة، بحيث يتم طرحها فى منافذها للمواطنين بأسعار مخفضة، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقية علي أرض المحافظة، والاستفادة من الموارد المتاحة، لافتا إلي أن الحكومة حريصة على تحقيق تنمية شاملة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستجابة لمطالب صيادى المحافظة خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد علي هامش الجولة بمزرعة برسيق بحضور عدد من الصيادين وأعضاء مجلس النواب، وأهالي المنطقة، قال وزير الزراعة انه سيتم اعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية، ومراعاة التكاليف، والاستثمارات والإنتاج، وذلك تمهيدا لتخفيض أسعار الإيجارات، لتخفيف العبء عن كاهل الصيادين، بما سيعود بالنفع أيضا علي المستهلكين، بخفض أسعار الأسماك.
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
وزير الزراعة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة.. صور
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