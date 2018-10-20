صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا

أكد شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، أن الصندوق يعد الأول في التكافل الاجتماعي في مصر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.





وأضاف «سالم»، خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دور صندوق تحيا مصر الأساسي هو دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الصندوق ترجم جميع المشروعات لبرامج موجهة لكل فئات الشعب المصري.





ونوه نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، بأن الصندوق يدعم القرى الأكثر فقرًا والتنمية العمرانية والعشوائيات وفيروس سي وأطفال بلا مأوي والمرأة المعيلة والرعاية الصحية ودعم الشباب.