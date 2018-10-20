ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:46 م
شادي سالم، نائب مدير
شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر
كـريـم الـخـطيب
أكد شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، أن الصندوق يعد الأول في التكافل الاجتماعي في مصر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دور صندوق تحيا مصر الأساسي هو دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الصندوق ترجم جميع المشروعات لبرامج موجهة لكل فئات الشعب المصري.

ونوه نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، بأن الصندوق يدعم القرى الأكثر فقرًا والتنمية العمرانية والعشوائيات وفيروس سي وأطفال بلا مأوي والمرأة المعيلة والرعاية الصحية ودعم الشباب.

loading...

ترشيحاتنا

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

كواليس التعاون العسكري والمخابراتي بين إسرائيل وهذه الدول

شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي

مقتل فلاح فى مشاجرة بالبحيرة بسبب لعب الأطفال

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام أسينسيو

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 أكتوبر 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا
التنمية المحلية تعلن عن رقم التواصل مع حملة صوتك مسموع.. فيديو
صندوق تحيا مصر: مستمرون في دعم حملة 100 مليون صحة وتوفير الأدوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟