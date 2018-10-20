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محافظات

محافظ البحيرة: طرح الأسماك بأسعار مخفضة في 20 منفذا بالبحيرة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة لديها حوالى 20 منفذا سيتم زيادتها خلال المرحلة القادمة، وسيتم من خلالها توزيع الأسماك بالنسبة المخصصة للمحافظة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير بحيرة ادكو ومضاعفة الإنتاج بها.

جاء ذلك خلال افتتاحه ويرافقه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة  والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى، موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكى فى جنوب بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة.
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