محافظ البحيرة: طرح الأسماك بأسعار مخفضة في 20 منفذا بالبحيرة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة لديها حوالى 20 منفذا سيتم زيادتها خلال المرحلة القادمة، وسيتم من خلالها توزيع الأسماك بالنسبة المخصصة للمحافظة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير بحيرة ادكو ومضاعفة الإنتاج بها.



