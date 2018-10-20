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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية عنف الظاهر لجلسة 27 نوفمبر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:35 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "م. ع"، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، والمراقبة لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ"عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة العامة ضم مفردات القضية مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وحضور معتز زكريا، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم.

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