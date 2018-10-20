منى محرز: خطط لتطوير المزارع السمكية وزيادة الإنتاج.. صور

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للإنتاج الحيوانى والسمكي والداجني، أهمية مزرعة برسيق بالبحيرة، حيث تنتج وحدها حوالي 11% من إنتاج المزارع السمكية في مصر، لافتة إلى أنه سيتم العمل على زيادة كفاءة مصنع الأعلاف بالمزرعة وتطويره وزيادة قدرته الإنتاجية، فضلا عن العمل على التطوير المستمر للمزرعة، لزيادة إنتاجيتها.



جاء ذلك خلال مشاركتها يرافقها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فى افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكى فى جنوب بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة.



وأوضحت محرز أن خطط تطوير المزارع السمكية أيضا تشمل التحول من النظام المفتوح إلي شبه المكثف، كذلك التوسع الرأسى لزيادة الإنتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة لافتة إلى أهمية الحد من السلاسل الوسيطة، للمساهمة في خفض الأسعار، وشعور المواطن بالتنمية الشاملة.

