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ثقافة

الاثنين.. جيش الشمس ومعرض لانتصارات أكتوبر بالهناجر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، احتفالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ ٤٥ لانتصارات أكتوبر المجيدة، غدا الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

يتضمن الاحتفال عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام رجال من ذهب "جيش الشمس ٤ " بحضور اللواء الدكتور أحمد شوقي أحد أبطال حرب أكتوبر، اللواء طيار حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، اللواء كمال عطية قائد قوات الصاعقة الأسبق، اللواء أركان حرب محمد محمود عمر منتج سلسلة أفلام رجال من ذهب .

كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض فن تشكيلى لكوكبة من الفنانين الهواة من الشباب أعضاء المكتبة، ويحتوى المعرض على مجموعة من اللوحات التى تعبر عن خيال هؤلاء الفنانين وما سجل بخاطرهم ووجدانهم عن إنتصارات أكتوبر العظيمة .
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