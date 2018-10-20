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حوادث

نيابة المنيا تحقق فى واقعة إشعال سجين النار ببطاطين حجرة الحجز لإثارة الشغب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:13 م
إشعال سجين البطاطين
إشعال سجين البطاطين بحجرة الحجز
ايمن رياض
بدأت نيابة مركز المنيا بإشراف المستشار أحمد الفولى محامى عام نيابات جنوب المنيا التحقيق فى واقعة قيام سجين بإشعال النار فى عدد من البطاطين داخل حجرة حجز مركز شرطة المنيا بقصد إثارة حالة من الشغب بين المساجين دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمركز شرطة المنيا.

وانتقلت أجهزة الأمن بقيادة رئيس مباحث المديرية، والعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا، ومفتش المباحث، ورئيس المباحث ومعاونه ، وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخراج المساجين وإعادتهم إلى الحجز مجددًا فور إخماد الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
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