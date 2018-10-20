بالصور.. خالد النبوي بحملة الناس لبعضيها للتبرع بالدم

أقام الهلال الأحمر المصري حفل بداية انطلاق حملة التبرع بالدم لسفير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري الفنان خالد النبوي والتي تبدأ من مقر بنك الدم المركزي بالجلاء اليوم السبت 20 أكتوبر، للتبرع بدمه هو وعدد كبير من الشباب ويعد ذلك بداية حملة كبيرة للتبرع بالدم في كل محافظات مصر سينتقل فيها الفنان خالد النبوي للمحافظات والجامعات المختلفة للدعوة للتبرع بالدم.



ومن جانبه ألقى الفنان خالد النبوي سفير الهلال الأحمر للتبرع بالدم كلمة للحضور قال فيها: "إنه جاء للتبرع بدمه في حملة الناس لبعضيها وشاهدت شقيقي يحتاج للتبرع بالدم، والعطاء لابد أن يكون من الجميع".



وقالت الدكتورة مؤمنة كامل إن دور الهلال الأحمر هو الإغاثة للإنسان وأحد مقومات الإغاثة هو توفير الدم ومشتقاته سواء في حالات السلم أو الحرب.

