السيطرة على حريق بلوحة كهرباء محطة الصرف الصحي بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي حريق بلوحة كهرباء بمحطة الصرف الصحي رقم 4 دائرة قسم أول سوهاج، دون حدوث إصابات.



كان مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بلوحة محول كهرباء محطة الصرف الصحي رقم 4، دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بلوحة محول الكهرباء المغذي للمحطة، وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".



بسؤال محمود إبراهيم محمود، 56 عاما مدير المحطة أوضح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي باللوحة، وتم تشغيل المحطة بالخط الاحتياطي، ونفي الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

