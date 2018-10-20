أبو الليف لـ صدى البلد: سوق الكاسيت يمر بأزمة إنتاجية

قال الفنان نادر أبو الليف في تصريح لصدى البلد إن سوق الكاسيت يمر بأزمات إنتاجية لذلك اتجه النجوم الى الأغاني السينجل في الفترة الأخيرة خاصة بعد سرقة الأغاني من جانب القرصنة.





وأضاف أبو الليف، أنه يحضر الفترة القادمة لأغنية جديدة من المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.





وتدور أحداث المسرحية، حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلادهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فاختلفوا على كيفية إقامة بلادهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر".



