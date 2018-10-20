رئيس الرقابة المالية يقود ماراثونا رياضيا بختام الأسبوع العالمي للمستثمر

قاد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ماراثونا رياضيا بنادى القرية الذكية، اليوم السبت، برعاية الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore، وصندوق حماية المستثمر، ومكتب التميمى للاستشارات القانونية، وذلك فى ختام فعاليات الأسبوع العالمى للمستثمر.



تضمن اليوم الرياضى، ماراثونا بطول 1.5 كيلو متر، بالإضافة إلى أنشطة رياضية أخرى شارك فيها قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مسئولو شركات السمسرة، مسئولو وطلبة جامعة القاهرة والأكاديمية العربية، والجامعة المصرية الصينية، كما شارك رئيس الهيئة ونائبه خالد النشار فى مباراة رياضية، حيث سبق الماراثون الرياضى زيارة ميدانية لمقر البورصة المصرية للإعلان عن ختام أسبوع المستثمر من خلال دق أجراس إغلاق جلسة نهاية الأسبوع الماضى.



يأتى ذلك في إطار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حملة "الأسبوع العالمى للمستثمر" تحت رعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذى يضم العديد من أنشطة التوعية التى تقوم بها أكثر من (90) دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

