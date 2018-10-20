مصرع طالب وإصابة آخر في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي طالب جامعي مصرعه وأصيب آخر أثر انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، عقب تخطي مطب صناعي.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بناحية جزيرة محروس، بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم هـ س ح 7951 ملاكي سوهاج قيادة مينا سمير صبحي نسيم كيرلس، 18 عاما طالب ويقيم شارع الكاشف دائرة قسم ثان سوهاج وحال تخطيه إحدي المطبات الصناعية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلاب السيارة علي جانب الطريق.



نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وكذا وإصابة توني دانيال عوض حبيب، 18 عاما طالب ويقيم بذات الناحية مستقل السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وكسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة.

