ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع طالب وإصابة آخر في انقلاب سيارة بسوهاج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:16 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
خالد رياض
لقي طالب جامعي مصرعه وأصيب آخر أثر انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، عقب تخطي مطب صناعي.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بناحية جزيرة محروس، بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم هـ س ح 7951 ملاكي سوهاج قيادة مينا سمير صبحي نسيم كيرلس، 18 عاما طالب ويقيم شارع الكاشف دائرة قسم ثان سوهاج وحال تخطيه إحدي المطبات الصناعية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وكذا وإصابة توني دانيال عوض حبيب، 18 عاما طالب ويقيم بذات الناحية مستقل السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وكسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة.
loading...

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

5 مشاكل صحية تسبب آلاما مفاجئة فى منطقة الصدر

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

الصحف السعودية تبرز إجراءات المملكة في قضية خاشقجي ومحادثة الرئيس السيسي مع الملك سلمان ارتفاع التبادلات التجارية مع مصر لـ3 مليارات دولار

حبس خادمة سرقت أموالا من شقة مخدومها بمدينة نصر

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي

جوزيف رامز: إثيوبيا قوة لا يستهان بها وتمتلك 11 نهرا غير النيل

بسبب التختة الأولى .. مواطن يتهم مدرسا بكسر ذراع نجله بالمنيا

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الكأس

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو
محمود عيسى: جبل الزيت من أغنى مناطق العالم في سرعة الرياح.. فيديو
المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟