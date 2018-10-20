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حوادث

ضبط 600 كجم بن فاسد و370 عبوة معدة للبع داخل مطحن غرب الإسكندرية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:18 م
ضبط 600 كجم بن فاسد
ضبط 600 كجم بن فاسد
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين بالإسكندرية حملة على أحد مطاحن البن في منطقة الدخيلة غربي المدينة، وضبطوا بداخله 10 أجولة بن خام بإجمالي وزن 600 كجم أجنبي المنشأ وعدد 370 عبوة بن معبأة منتج نهائي غير مطابق للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات وردت لضباط شرطة التموين بقيام المدعو "ع م ع"، المدير المسئول عن محل لطحن وتعبئة البن بدون ترخيص بدائرة قسم الدخيلة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري حيث يقوم بتجميع البن مجهول المصدر وطحنه وتعبئته داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات تجارية.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المحل وضبط عدد 10 جوال بن خام بإجمالي وزن 600 كجم أجنبي المنشأ وعدد 370 عبوة بن معبأة منتج نهائي غير مطابق للمواصفات وكمية كبيرة من العبوات الفارغة وماكينات طحن وتحميص وتعبئة البن.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
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