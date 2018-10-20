ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة المنوفية تنظم حفلا متعدد الفقرات في ذكرى انتصارات أكتوبر.. الاثنين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
مروة فاضل
تنظم جامعة المنوفية الاثنين المقبل، حفلا متعدد الفقرات بالصالة المغطاة باستاد الجامعة، تضامنـــًا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وسوف يتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة تبدأ في الحادية عشر صباحــًا بماراثون باستاد الجامعة يليه مسيرة من بوابة استاد الجامعة وحتى بوابة الصالة المغطاة يليها افتتاح معرضــًا للفنون التشكيلية عن حرب أكتوبر يتبعه مباشرة إقامة مباراة كرم القدم الخماسية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات التنفيذية.

كما يلقي قيادات الجامعة كلمات ترحيب للحضور يعقبه عرضــًا لفيلمــًا تسجيليـــًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة ثم يختتم الحفل بعرض استعراضي لطلاب كلية التربية الرياضية في الواحدة ظهرًا.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: نعتزم طرح أسئلة على مسئولي السعودية بشأن قضية خاشقجي

محمود عيسى: جبل الزيت من أغنى مناطق العالم في سرعة الرياح.. فيديو

كلوب يبدي سعادته بعودة محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وهدرسفيلد

الصحف السعودية تبرز إجراءات المملكة في قضية خاشقجي ومحادثة الرئيس السيسي مع الملك سلمان ارتفاع التبادلات التجارية مع مصر لـ3 مليارات دولار

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الكأس

طارق شوقي: تفعيل برامج جديدة لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

شاهد.. لحظة انطلاق التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

تعليق نانسي عجرم على إطلالتها في شهور حملها الأخير

البحرين: السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو
محمود عيسى: جبل الزيت من أغنى مناطق العالم في سرعة الرياح.. فيديو
المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟