جامعة المنوفية تنظم حفلا متعدد الفقرات في ذكرى انتصارات أكتوبر.. الاثنين

تنظم جامعة المنوفية الاثنين المقبل، حفلا متعدد الفقرات بالصالة المغطاة باستاد الجامعة، تضامنـــًا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وسوف يتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة تبدأ في الحادية عشر صباحــًا بماراثون باستاد الجامعة يليه مسيرة من بوابة استاد الجامعة وحتى بوابة الصالة المغطاة يليها افتتاح معرضــًا للفنون التشكيلية عن حرب أكتوبر يتبعه مباشرة إقامة مباراة كرم القدم الخماسية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات التنفيذية.



كما يلقي قيادات الجامعة كلمات ترحيب للحضور يعقبه عرضــًا لفيلمــًا تسجيليـــًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة ثم يختتم الحفل بعرض استعراضي لطلاب كلية التربية الرياضية في الواحدة ظهرًا.