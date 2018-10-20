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رياضة

صحيفة إيطالية: ميلان مهدد بعقوبات قاسية بسبب العجز الكبير في ميزانيته

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:28 م
ميلان الايطالي
ميلان الايطالي
أ ش أ
ذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، اليوم السبت، أن نادي ميلان الإيطالي، قد يواجه عقوبات محتملة في ظل العجز الكبير في ميزانية النادي.

وكان ميلان قد استبعد من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بسبب انتهاكه لقوانين اللعب المالي النظيف، قبل أن يستأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الدولية، ويعود للمشاركة في البطولة.

وأضافت الصحيفة أن ميلان يمر بأوقات صعبة، موضحًا أن أحدث ميزانية لـ"الروسونيري" أظهرت وجود دين أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا، سيواجه على إثره النادي إجراءات صارمة.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يواجه ميلان عقوبة الغرامة، أو وضع القيود على قائمة الفريق بمنافسات أوروبا، أو قد تصل إلى المنع من إجراء أي تعاقدات جديدة.
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