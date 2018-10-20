رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن فوز مسلسل نور بجائزة القومي لحقوق الإنسان

أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة بجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان التي حصل عليها مسلسل نور وبوابة التاريخ، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجلة نور التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠١٨، كما جاء في تقرير لجنة التحكيم برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على.



وأضاف صقر، -في البيان الصادر عن الأكاديمية- أنه تم تكريم مبدعي الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام، بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.



وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مسلسل "نور وبوابة التاريخ" يأتي كأحد الآليات التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية حاليًا، في ضوء رسالتها ومهامها الموضحة في القرار الجمهوري لإنشائها، تنفيذًا للاستراتيجية العامة للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وتنمية اقتصادية ومجتمعية قائمة على المعرفة ودور ريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار الدكتور محمود صقر، إلى حصول مسلسل نور، وهو تأليف الدكتورة نهي عباس في إبريل الماضي، على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في احتفال كبير بمدينة دبي بالإمارات برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.



وأكد صقر، أن المسلسل يعد إنتاجًا مصريًا مشترك استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف، منذ توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في فبراير 2016، بهدف دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.



من جانبه أضاف الدكتور بركات حسنين مفوض الأزهر الشريف وعميد كلية الهندسة جامعة الأزهر فرع قنا، أن مسلسل نور يلقى الضوء على أبرز العلماء العرب في مجالات العلوم المختلفة الذين كانت لهم إسهامات واضحة في مجالاتهم العلمية ساهمت في رقى البشرية، من خلال عرض شيق باستخدام تكنولوجيا الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.



