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حوادث

ضبط 106 براميل دهانات مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:36 م
خامات دهانات مجهولة
خامات دهانات مجهولة المصدر
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، أنها داهمت مصنعا شهيرا للدهانات في منطقة برج العرب لقيام القائمين عليه بإنتاج خامات طلاء مجهولة المصدر وتم ضبط كمية كبيرة داخله.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة الرقابة التجارية بالمديرية ضبطت 106 براميل تحوي خامات دهانات غير مدون عليها أي بيانات عن المادة الموجودة داخلها أو تحديد لنوعها أو مدى صلاحيتها داخل المصنع.

وأضاف "سعد الله"، في تصريح له اليوم السبت، أنه تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8284 ج برج العرب، وجارِ العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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