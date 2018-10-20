موظفة تتهم مدير مدرسة بصفعها على وجهها بأسيوط

أحال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، شكوى تقدمت بها إدارية بمدرسة الخلفاء الراشدين بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج والتي تتهم فيها مدير مدرسة طه حسين المهنية بالتعدي عليها وصفعها أمام العاملين بالمدرسة وذلك عند ذهابها للإدارة التعليمية بأبوتيج الموجودة بمقرها المؤقت بالمدرسة.



كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج بوصول بلاغ من "مي م أ" إدارية بمدرسة الخلفاء الراشدين بقرية دوينة التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية تتهم فيه "أسامه ب" مدير مدرسة طه حسين المهنية بالتعدي عليها وصفعها على وجهها أكثر من مرة دون أسباب واضحة ولا توجد خلافات سابقة أو معرفة بينهما.



وذكرت الشاكية فى بلاغها أنها فوجئت عند دخولها للمقر المؤقت لإدارة أبو تيج التعليمية والموجود حاليا بمدرسة طه حسين المهنية بمدينة أبو تيج دائرة القسم بنجلها الطالب في المدرسة يتشاجر مع زميل له، فحاولت التدخل لفض الاشتباك وفي لحظتها فوجئت بمدير المدرسة يسرع ويصفعها على وجهها و يسبها بألفاظ نابية وأصابها في عينها ووجهها أمام الجميع.