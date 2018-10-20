حقيقة ديو غنائي يجمع تامر حسني وإليسا بعد من ورا الشبابيك

نفى كميل خوري، شقيق النجمة اللبنانية إليسا، ما تردد عن وجود ديو غنائي يجمعها بالفنان تامر حسني كما أشيع على مدار الساعات الماضية.



وأكد كميل، في تغريدة نشرتها إحدى صديقاته بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، إن اليسا لن تطرح أي أعمال غنائية خلال هذه الفترة بعد طرح ألبومها الأخير الى كل اللي بيحبوني، الذي حقق نسب مشاهدة عالية.



يشار إلى أن إليسا تعاونت مع تامر حسني من قبل في ديو لاغنية "من ورا الشبابيك"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم تصبح على خير.

