ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حقيقة ديو غنائي يجمع تامر حسني وإليسا بعد من ورا الشبابيك

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:21 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
نفى كميل خوري، شقيق النجمة اللبنانية إليسا، ما تردد عن وجود ديو غنائي يجمعها بالفنان تامر حسني كما أشيع على مدار الساعات الماضية.

وأكد كميل، في تغريدة نشرتها إحدى صديقاته بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، إن اليسا لن تطرح أي أعمال غنائية خلال هذه الفترة بعد طرح ألبومها الأخير الى كل اللي بيحبوني، الذي حقق نسب مشاهدة عالية.

يشار إلى أن إليسا تعاونت مع تامر حسني من قبل في ديو لاغنية "من ورا الشبابيك"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم تصبح على خير.
حقيقة ديو غنائي يجمع تامر حسني وإليسا بعد من ورا الشبابيك
loading...

ترشيحاتنا

رامي عياش مرشح لمنصب وزاري في الحكومة اللبنانية الجديدة

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد رمضان يتألق بأغنية نمر وان في زفاف شيماء سيف..فيديو

حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور

الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو

بسبب التختة الأولى .. مواطن يتهم مدرسا بكسر ذراع نجله بالمنيا

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

طارق شوقي: تفعيل برامج جديدة لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

صحيفة إسرائيلية: غزة ستتحول لحمامات دماء في هذه الحالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو
محمود عيسى: جبل الزيت من أغنى مناطق العالم في سرعة الرياح.. فيديو
المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟