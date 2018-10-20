الاثنين المقبل.. اختبار تأهيلي لإلحاق صيادلة جدد بفرق الإكلينيكية بمستشفيات المنوفية

أعلن فريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية، عن عقد الاختبار التأهيلي لالحاق صيادلة جدد بفرق الصيدلة الإكلينيكية بجميع مستشفيات المحافظة يوم الاثنين المقبل، طبقا لمعايير الاختيار المدرجة بالمعايير المصرية للصيدلة الإكلينيكية الصادرة من شئون الصيدلة بوزارة الصحة.



وأفاد الإعلان بأن الشروط تتضمن ضرورة توافر الخبرة العلمية لمدة عام بالمحافظة، والحصول على إحدى المؤهلات (دكتوراة - ماجستير - الزمالة المصرية - دبلوم صيدلة اكلينيكة - بكالوريوس صيدلة اكلينيكية من الجامعات المعتمدة)، تقديم مشروع لتطوير العمل بالمستشفى، اجتياز التقدم للعمل بالصيدلة الإكلينيكية.

