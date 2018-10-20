شاهد.. لحظة انطلاق التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة

ينشر "صدى البلد" فيديو يرصد لحظة استقلال وزير النقل للمترو لمتابعة انطلاق التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.



وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو مصر الجديدة من محطة الاهرام، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق وقيادات هيئة الأنفاق.



كما تفقد عرفات محطة المترو، وغرفة التحكم، واستمع من المسئولين لشرح مفصل لم تم انجازه في هذه المرحلة.