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حوادث

ضبط ٣ أشخاص حاولوا سرقة الكابلات الكهربائية بغرب أسوان

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:23 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكن أمن أسوان من ضبط 3 أشخاص بأسوان، حال محاولتهم سرقة الكابلات الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء بمنطقة غرب أسوان.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أسوان من أحد الفنيين بشركة الكهرباء بأسوان بقيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقة كابلات الكهرباء ملفوفة داخل بكرة خشبية كبيرة الحجم ملك شركة الكهرباء بمنطقة غرب أسوان.

وانتقلت على الفور قوة من المركز، وتمكنت من ضبط كلٍ من إيهاب ع.ع- 48 سنة مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحمود ر.ح- 27 سنة مقيم بدائرة المركز ومحمد خ.ب- 28 سنة موظف أمن، مقيم بدائرة مركز أسوان، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص".. وبحوزتهم (منشار حديدى، بلطة حديدية) ، وذلك حال محاولتهم سرقة أحد الكابلات الكهربائية بمحل البلاغ.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لبيع تلك الكابلات ، وأن ما بحوزتهم من مضبوطات بقصد استخدامها فى تقطيع الكابلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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