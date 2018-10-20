رجال الشرطة بالأقصر يتبرعون بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم.. صور

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع بنك الدم (المركز القومى لنقل الدم) بالأقصر، بتنظيم حملة للتبرع بالدم خلال يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، وذلك بمعسكر قوات أمن الكرنك.



وحرص رجال الشرطة على المشاركة وذلك إيمانا بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبةً منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.



ومن جانبهم عبر مسئولو حملة التبرع بالدم، عن خالص شكرهم لرجال الشرطة المتبرعين، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم بلا شك فى إنقاذ حياة العديد من المرضى.



وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لوزارة الداخلية مع كافة شرائح المجتمع ، ومد جسور التواصل الإجتماعى مع المواطنين والتفاعل معهم فى كافة المجالات والمواقف الإنسانية.

