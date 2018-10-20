تعليم القليوبية يحيل مدير ووكيلي مدرسة بطوخ للتحقيق لسوء حالة دورات المياه

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إحالة مدير ووكيلي مدرسة الشهيد عبدالحميد حسن التجريبية بطوخ، للتحقيق بالشؤون القانونية، بسبب تلقي المديرية العشرات من الشكاوى من أولياء أمور الطلاب يشتكون فيها من سوء معاملة المدير والمسؤولين.



وأكد عجلان أنه فور تلقي شكاوى أولياء الأمور شكل على الفور لجنة برئاسة الدكتورة أمنية فاوق وكيلة تعليم طوخ وياسر الفقي مدير التجريبات للمرور على المدرسة، حيث تبين بعض المخالفات الإدارية بالفصول بالإضافة إلى سوء حالة دورات المياه والنظافة مما أدى إلى تحويل عمال النظافة بالمدرسة إلى التحقيق.



وأوضح عجلان أن اللجنة استمعت للطلاب بشأن تلك الشكاوى وعلى الفور تمت إحالة مدير المدرسة ووكيلي المدرسة للتحقيق في تلك المخالفات.

