إنهاء الخلافات بين تايلور سويفت وكاتي بيري بعد 6 سنوات

تفاجأ جمهور المغنية الأمريكية كاتي بيري بقيامها بمنح تايلور سويفت علامة إعجاب على احد الصور التي نشرتها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، بسبب خلافات بينما بدأت منذ 6 سنوات.



وبررت كاتي هذا التصرف والمبادرة التي أدت الى التصالح لانها اعجبت بقيام " سويفت" بإبداء رأيها السياسي – على غير عادة- بانتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي ستجري نوفمبر المقبل.



وأسدنت كاتي اليها اسباب الخلافات بينها وبين سويفت كل هذه الفترة ، مؤكدة ان تصرفاتها هي السبب في هذه الخلافات وتتحمل المسؤولية كاملة وتشعر بالاسف لانقطاع التواصل بينهما والمشاعر التي حملوها بداخلهما كل هذه الفترة.

