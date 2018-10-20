إنهاء الخلافات بين تايلور سويفت وكاتي بيري بعد 6 سنوات

تفاجأ جمهور المغنية الأمريكية كاتي بيري بقيامها بمنح تايلور سويفت علامة إعجاب على احد الصور التي نشرتها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، بسبب خلافات بينما بدأت منذ 6 سنوات.
وبررت كاتي هذا التصرف والمبادرة التي أدت الى التصالح لانها اعجبت بقيام " سويفت" بإبداء رأيها السياسي – على غير عادة- بانتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي ستجري نوفمبر المقبل.
وأسدنت كاتي اليها اسباب الخلافات بينها وبين سويفت كل هذه الفترة ، مؤكدة ان تصرفاتها هي السبب في هذه الخلافات وتتحمل المسؤولية كاملة وتشعر بالاسف لانقطاع التواصل بينهما والمشاعر التي حملوها بداخلهما كل هذه الفترة.
وبررت كاتي هذا التصرف والمبادرة التي أدت الى التصالح لانها اعجبت بقيام " سويفت" بإبداء رأيها السياسي – على غير عادة- بانتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي ستجري نوفمبر المقبل.
وأسدنت كاتي اليها اسباب الخلافات بينها وبين سويفت كل هذه الفترة ، مؤكدة ان تصرفاتها هي السبب في هذه الخلافات وتتحمل المسؤولية كاملة وتشعر بالاسف لانقطاع التواصل بينهما والمشاعر التي حملوها بداخلهما كل هذه الفترة.