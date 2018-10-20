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فن

إنهاء الخلافات بين تايلور سويفت وكاتي بيري بعد 6 سنوات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:27 م
تايلور سويفت و كاتي
تايلور سويفت و كاتي بيري
شروق إبراهيم
تفاجأ جمهور المغنية الأمريكية كاتي بيري بقيامها بمنح تايلور سويفت علامة إعجاب على احد الصور التي نشرتها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، بسبب خلافات بينما بدأت منذ 6 سنوات.

وبررت كاتي هذا التصرف والمبادرة التي أدت الى التصالح لانها اعجبت بقيام " سويفت" بإبداء رأيها السياسي – على غير عادة- بانتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي ستجري نوفمبر المقبل.

وأسدنت كاتي اليها اسباب الخلافات بينها وبين سويفت كل هذه الفترة ، مؤكدة ان تصرفاتها هي السبب في هذه الخلافات وتتحمل المسؤولية كاملة وتشعر بالاسف لانقطاع التواصل بينهما والمشاعر التي حملوها بداخلهما كل هذه الفترة.
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