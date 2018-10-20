مورينيو: هازارد الأفضل في الدوري.. وتشيلسي بطلًا للبريميرليج

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يوناتيد، بالأداء المميز الذي ظهر عليه البلجيكي إيدين هازارد مع فريق تشيلسي منذ انطلاق الموسم الجديد.



قال مورينيو في تصريحات لموقع "فور فور تو":"التاريخ يقول كلما كان هازارد الأفضل في الدوري يفوز تشيلسي بالبريميرليج، حدث الأمر معي ومع كونتي.



وأضاف "هازارد الأفضل في الدوري، وبالتالي تشيلسي في صدارة جدول الترتيب، هو لاعب يصنع الفارق".



ويواجه مورينيو شبح الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد حال الخسارة أمام تشيلسي، بسبب سوء نتائج الشطين الحمر من إنطلاق الدوري الإنجليزي، حيث تراجع الفريق للمركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج بـ 13 نقطة.



يذكر أن هازارد يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـرصيد 7 أهداف.

