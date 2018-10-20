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تعليم

جامعة مدينة السادات تعقد المؤتمر الدولي الأول حول ضمان الجودة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:26 م
مروة فاضل
تعقد جامعة مدينة السادات، مؤتمرها الدولي الأول في مجال نظم ضمان الجودة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ويمثلها الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام الاتحاد، ومشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتمثلها الدكتور يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة تحت عنوان "ضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات" خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2018.

ويرأس المؤتمر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة، ومقرر المؤتمر الدكتورة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.

ويأتى ذلك فى إطار تبنى جامعة مدينة السادات البعد الدولي سعيا لخلق مجتمع مبدع، مبتكر، ومنتج للمعارف، وتحقيقا للخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والتي تربط الجامعات بقضايا المجتمع؛ للقيام بمسئولياتها تجاه وطنها، وإيمانا بأهمية تطبيق نظم ضمان الجودة الشاملة والتي تمثل انطلاقة نحو تحقيق المقاييس العالمية.

وأكد الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة أن جامعة مدينة السادات تؤمن بالعمل العربي المشترك في إطار وحدة الدين واللغة والثقافة والتاريخ والمصير نحو تحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا على طموحات رائدة، ورؤى مبتكرة فاعلة؛ فقد انضمت الجامعة لاتحاد الجامعات العربية في 11/4/2016م؛ لتعمل في إطار العمل المؤسسي للجامعة العربية.

وأشارت الدكتورة ماجدة رفعت أبو الصفا مقرر المؤتمر، إلى أنه حان الوقت لتحويل معايير ونظم ضمان الجودة وآلياتها إلى واقع وأسلوب حياة؛ وبالتالي يمكن أن نستخرج منه ما يستطيع أن يدعم نظم تطوير التعليم الجديدة بمصر التي تنتهجها الدولة حاليًا بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة.
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