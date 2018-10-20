ضبط ١٧١ حالة تهرب من الضرائب خلال 10 أيام

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 7/10/2018 حتى 16/10/2018 فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة عن ضبط (171) حالة ضرائب عامة و (102) حالة ضرائب القيمة المضافة.



وفى مجال الجمارك تم ضبط (198) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية وضبط (247) قضية تهريب.



وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط (469) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (708) أحكام قضائية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.. والعرض على النيابة العامة.