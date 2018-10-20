ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط ١٧١ حالة تهرب من الضرائب خلال 10 أيام

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:25 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 7/10/2018 حتى 16/10/2018 فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة عن ضبط (171) حالة ضرائب عامة و (102) حالة ضرائب القيمة المضافة.

وفى مجال الجمارك تم ضبط (198) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية وضبط (247) قضية تهريب.

وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط (469) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (708) أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.. والعرض على النيابة العامة.
loading...

ترشيحاتنا

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

هل الزواج العرفى حلال أم حرام؟ مستشار المفتى يوضح

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

بسبب التختة الأولى .. مواطن يتهم مدرسا بكسر ذراع نجله بالمنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

النيابة: لا خسائر بشرية بحريق كنيسة العذراء بعين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو
محمود عيسى: جبل الزيت من أغنى مناطق العالم في سرعة الرياح.. فيديو
المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟