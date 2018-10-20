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ضبط أم تعرض طفلها للبيع بـ 15 ألف جنيه أبرز مانشيتات الصحف اليوم.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى..

- جريدة الأهرام:
ختام فعاليات التدريب المصري – السعودي المشترك "تبوك 4"
قمة رباعية في تركيا حول إدلب
شاكر: 45 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكات الكهرباء
الإسكان: إعفاءات للمواطنين بالمدن الجديدة
المياه وقود الصراعات في 5 مناطق بالعالم
اليوم "الأوليمبية" تحسم مصير إدارة الزمالك.. ليفربول يبحث عن التاريخ أمام "هيدرسفيلد"

- جريدة الوفد:
اليوم.. فتح باب الترشح للهيئة العليا لحزب الوفد
تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة في الموجة الحادية عشرة للجنة الأراضي
الصحة: تغيير "صمام قلب" لمريضة "دون تدخل جراحي" بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

- جريدة الدستور:
أسرار التنظيمات الإرهابية اليهودية في إسرائيل
مثقفو سيناء يكتبون: ماذا نحتاج الآن؟
عميد معهد القلب: أنهينا قوائم الانتظار
ضبط أم تعرض طفلها للبيع بـ 15 ألف جنيه
حملة لرصد أزمات سكن الأطباء في المستشفيات
"حماس" لوفد أمني مصري: لا نريد التصعيد مع اسرائيل
قمة بالقاهرة لتشكيل تحالف أوروبي إفريقي.. فبراير المقبل.
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