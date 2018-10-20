ضبط أم تعرض طفلها للبيع بـ 15 ألف جنيه أبرز مانشيتات الصحف اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.
وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى..
- جريدة الأهرام:
ختام فعاليات التدريب المصري – السعودي المشترك "تبوك 4"
قمة رباعية في تركيا حول إدلب
شاكر: 45 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكات الكهرباء
الإسكان: إعفاءات للمواطنين بالمدن الجديدة
المياه وقود الصراعات في 5 مناطق بالعالم
اليوم "الأوليمبية" تحسم مصير إدارة الزمالك.. ليفربول يبحث عن التاريخ أمام "هيدرسفيلد"
- جريدة الوفد:
اليوم.. فتح باب الترشح للهيئة العليا لحزب الوفد
تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة في الموجة الحادية عشرة للجنة الأراضي
الصحة: تغيير "صمام قلب" لمريضة "دون تدخل جراحي" بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
- جريدة الدستور:
أسرار التنظيمات الإرهابية اليهودية في إسرائيل
مثقفو سيناء يكتبون: ماذا نحتاج الآن؟
عميد معهد القلب: أنهينا قوائم الانتظار
ضبط أم تعرض طفلها للبيع بـ 15 ألف جنيه
حملة لرصد أزمات سكن الأطباء في المستشفيات
"حماس" لوفد أمني مصري: لا نريد التصعيد مع اسرائيل
قمة بالقاهرة لتشكيل تحالف أوروبي إفريقي.. فبراير المقبل.
وجاءت مانشيتات الصحف كما يلى..
- جريدة الأهرام:
ختام فعاليات التدريب المصري – السعودي المشترك "تبوك 4"
قمة رباعية في تركيا حول إدلب
شاكر: 45 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكات الكهرباء
الإسكان: إعفاءات للمواطنين بالمدن الجديدة
المياه وقود الصراعات في 5 مناطق بالعالم
اليوم "الأوليمبية" تحسم مصير إدارة الزمالك.. ليفربول يبحث عن التاريخ أمام "هيدرسفيلد"
- جريدة الوفد:
اليوم.. فتح باب الترشح للهيئة العليا لحزب الوفد
تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة في الموجة الحادية عشرة للجنة الأراضي
الصحة: تغيير "صمام قلب" لمريضة "دون تدخل جراحي" بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
- جريدة الدستور:
أسرار التنظيمات الإرهابية اليهودية في إسرائيل
مثقفو سيناء يكتبون: ماذا نحتاج الآن؟
عميد معهد القلب: أنهينا قوائم الانتظار
ضبط أم تعرض طفلها للبيع بـ 15 ألف جنيه
حملة لرصد أزمات سكن الأطباء في المستشفيات
"حماس" لوفد أمني مصري: لا نريد التصعيد مع اسرائيل
قمة بالقاهرة لتشكيل تحالف أوروبي إفريقي.. فبراير المقبل.