ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة من خلال تزوير توكيلات مالكيها، والتصرف فيها بالبيع.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة قيام كلٍ من المدعو "حسن ع.ع" – 68 سنة وشهرته "حسن العقر " – مقيم مدينة السلام ، سبق اتهامه فى (4) قضايا متنوعة ( خيانة أمانة – سلاح بدون ترخيص – سرقة متنوعة) والمدعو "السيد م.ف" - 41 سنة ، سبق إتهامه فى (7) قضايا متنوعة (تبديد – خيانة أمانة) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (10) قضايا (تبديد – خيانة أمانة) والمدعو "حسن ع.ف" ، وشهرته"حسن محارة"، ويقيمان بمنطقة المرج- بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الوحدات السكنية بدون وجه حق، والمخصصة للمواطنين من جهاز تنمية مدينة العبور، وذلك من خلال تزوير توكيلات من مالكى الوحدات دون علمهم (منسوبة لبعض مكاتب الشهر العقارى) وبيعها للغير، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك بدون وجه حق.





كما أكدت التحريات قيام المذكورين بالاستيلاء على عدد (7) وحدات سكنية دون علم مالكيها.





وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم الثانى والثالث، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بنشاطهما الإجرامى ، بالإشتراك مع المتهم الأول، وسابقة استيلائهم على عدد من الوحدات السكنية.



