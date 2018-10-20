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حوادث

ضبط 16 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:16 م
حملات تموينية - ارشيفية
حملات تموينية - ارشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بتوجيه عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

أسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط (16) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و (201) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و (16) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و (115) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط (638) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و ضبط (21) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و ضبط (40) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و ضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وضبط (4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
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