رامي عياش مرشح لمنصب وزاري في الحكومة اللبنانية الجديدة

أفادت تقارير بالصحف اللبنانية أن الفنان اللبناني رامي عياش مرشح لمنصب وزاري في الوزارة اللبنانية عن المقعد الدرزي، لافتة الى أن اسم عياش طرح من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون.



ومن جانبه يلتزم رامي عياش الصمت أمام هذا النبأ الذي يشغل الرأي العالم اللبناني بشكل كبير، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية من الدولة اللبنانية حول تقدير أهمية دور الفنان في المجتمع وكيفية الاستفادة من شهرته لصالح الوطن.



وبعيدا عن الغناء، أسس رامي عياش منذ سنوات منظمة خيرية من أجل توفير فرص تعليم للشباب والفتيات في لبنان.

