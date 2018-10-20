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محافظات

شاروبيم: حصر شامل لأملاك الدولة ولن نسمح بالتعدي عليها وبحث تقنين أوضاعها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:07 م
الدكتور كمال شاروبيم،
الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
همت الحسينى
شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من حصر أراضي أملاك الدولة وبحث تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتعدي عليها وإهدار أموال الدولة التي هي حق المواطنين كافة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم السبت بمدينة بلقاس حيث رافقه محمد الشيوى رئيس مجلس المدينة وعقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي المركز والمدينة، مشددا على ضرورة إزالة التعديات من المهد وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أهمية إبعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس حرصا على سلامة وصحة التلاميذ، وكذلك رفع الإشغالات ،كما وجه بضرورة رفع القمامة أولا بأول خاصة في نطاق المدارس، مشيرا إلى مسابقة أفضل مدينة وأفضل قرية والتي من أهم شروطها حسن استقبال المواطنين وحل مشكلاتهم.
شاروبيم: حصر شامل لأملاك الدولة ولن نسمح بالتعدي عليها وبحث تقنين أوضاعها
شاروبيم: حصر شامل لأملاك الدولة ولن نسمح بالتعدي عليها وبحث تقنين أوضاعها
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