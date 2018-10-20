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تعليم

تأجيل حفل استقبال الطلاب الجدد بتربية موسيقية حلوان

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:07 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عن تأجيل حفل الاستقبال لتصبح يوم الإثنين الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري.

وأكد محمد حمزاوي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الموسيقية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة ١٠ صباحًا ويستمر حتى الساعة ٦ مساء، بمقر الكلية، مشيرًا إلى أن الحفل يتضمن العديد من الفقرات المختلفة ومنها بند الفقرات الاستعراضية، وبند لين كينج، وبند المارشينج، الذين يتم تدريبهم بإشراف من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح حمزاوي، أن المطرب حسام حسني، ومحمد شاهين سيشاركان بالحفل المقرر إقامته بعد غد.

يذكر أن الحفل سيتم تحت رعاية وحضور الدكتور محسن السيد أحمد عميد كلية التربية الموسيقية، ودكتورة أمل جمال وكيل الكلية لشئون الطلاب، ودكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة.
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