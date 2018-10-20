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فن

عمر خيرت يحيي حفلا فى مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد عمرو خيرت للمشاركة فى فعاليات مهرجان ومؤتمر "الموسيقى العربية"، فى دورته الـ 27 المقرر انطلاقها يوم 1 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 15 يوما، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت عنوان "الموسيقى العربية بين الواقع العربي والعالمي"، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ومن المقرر أن يحيي "خيرت" الليلة الخامسة من فعاليات المهرجان، بحفل ضخم يوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر برفقة الأوركسترا الخاص به على خشبة المسرح الكبير، إذ تعلن إدارة الأوبرا بشكل رسمي عن الحفل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتطرح 3 فئات لأسعار التذاكر تتراوح بين 600 جنيه، والثانية بـ 400 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة مساءً، ويقدم "خيرت" خلاله باقة من أشهر مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.
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