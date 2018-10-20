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حوادث

إصابة شقيقين بجروح وحروق في مشاجرة مع آخرين بالشرقية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:45 م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
وائل شاهين
أصيب شاب بجرح طعني، فيما أصيب شقيقه بحروق في مشاجرة مع آخرين استخدموا خلالها سلاحا أبيض ومادة مشتعلة بقرية ابن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شاب وآخرين بقرية ابن العاص، أصيب خلالها بجرح طعني في البطن، فيما أصيب شقيقه الأصغر بحروق بسبب سكب مياه نار على جسده، في مشاجرة مع آخرين.

ونُقل المصابان لمستشفى كفر صقر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وأخطرت النيابة العامة التى لتولى التحقيقات.
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