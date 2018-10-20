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أخبار العالم

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشر موقع إذاعة "93 إف إم" الإسرائيلية، مقطع فيديو للصحفي اليهودي، يتسحاك كرملي، وهو يؤذن في مسجد بإحدى الدول الأفريقية، قائلًا "الله أكبر"؛ ليضيف بعدها "الله هو الملك ولا أحد غيره".

وقال الصحفي اليهودي، إنه يرصد منذ سنوات انتشار الإسلام وهيمنته على أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا وأفريقيا في المنطقة الواقعة جنوب خط الاستواء.

وأضاف خلال جولاتي، "تلقيت أكثر من دعوة لإلقاء خطب، لم يعرفوا أنني يهودي، أما بقية الكلمات التي قلتها بالعبرية فقد أبقيتها مجهولة".

وأضاف "كرملي"، أن ما دفعه لرصد انتشار الإسلام في تلك المناطق هو الاهتمام الإعلامي بانتشار الإسلام في أوروبا ومحاولة السيطرة على مواطنيها، وحذر "كرملي" من أن الإعلام بات موجهًا ناحية أوروبا التي تغيرت التركيبة الديمغرافية فيها خلال السنوات العشر الماضية، لكنه لا يهتم بما يحدث في القارة السمراء التي باتت يحكمها الإسلام.

واستطرد: أن الدول التي كانت بها أقلية إسلامية باتت تواجه تيار أسلمة لم تشهده من قبل، زاعمًا أن الإغراءات التي تقدمها بعض الدول الإسلامية تجلب معها الإسلام الراديكالي، بحسب وصفه.

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