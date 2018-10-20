المسئولية الإدارية للدولة عن التلوث السمعي في رسالة دكتوراه لضابط شرطة.. صور

عرض باحث بكلية الحقوق بجامعة بني سويف رسالة الدكتوراة المقدمه منه تحت عنوان ""المسئولية الإدارية للدولة عن التلوث السمعي" ، والتي تحاول بحث مشكلة التلوث السمعي.



وتعد هذه القضية من أهم مشاكل المدن المزدحمة، وخاصة المدن الصناعية منها والتي تعد نتيجة من نتائج التقدم الحضاري والتي تؤثر سلبيًا على صحة الإنسان وخاصة حاسة السمع، والضوضاء المستمرة تؤدي إلى الفقدان المؤقت للسمع وتؤثر على الجهاز العصبى وتصيب الإنسان بالاكتئاب وزيادة فى سرعة نبضات القلب.



وعرض الباحث مواجهة الدولة المصرية هذا النوع من التلوث، حيث أول قانون لحماية البيئة فى مصر قانون رقم 40 لسنة 1949 وتم إصدار أيضا قانون رقم 4 لسنة 1994 بلائحته التنفيذية، وذلك للحد من أضرار التلوث السمعى، وكذلك قانون المرور المصرى الجديد 2018 والذي هدف إلى الحد من التلوث السمعي، حيث قرر خصم ثلاث نقاط من يستخدم آلات التنبيه فى غير أوقاتها، وقد تعرض أيضا المشروع المصرى لتنظيم المظاهرات والتجمعات بطريقة تجد وتمنع من احداث تلوث سمعى أو ضوضاء وذلك واضح فى قانون التظاهر الحالى رقم 107 لسنة 2013.



كما ناقشت الرسالة تفوق مصر فى كيفية التعرض للتلوث السمعي ومواجهته ووضع إطار قانوني وقواعد قانونية لحماية البيئة من هذا النوع من التلوث بعكس الدولة الدولة العربية والأجنبية.



وأوصت الرسالة بنشر الوعى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة عن الضوضاء واخطارها على الصحة العامة، ووضع في الاعتبار اختيار اماكن المدارس والمستشفيات بعيده عن مصادر الضوضاء وخاصة الطرق السريعة، وإبعاد المطارات عن المدن والمناطق السكانية، وإصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها بشكل حازم لمنع استعمال آلات التنبيه، والتحكم فى الضوضاء الصادرة من المصانع بوضع عوازل وكواتم للصوت، والاهتمام بتخطيط المدن بشكل يؤدي إلى تخفيض الضوضاء، والعناية بتصميم المنازل واستخدام مواد البناء التى من شانها منع نفاذ الضوضاء.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف، ومحافظة بني سويف الأسبق، رئيسا ومشرفا، والدكتور هشام عبد المنعم، استاذ القانون العام بجامعة بني سويف، المستشار محمد حسن محمد علي حسن، نائب رئيس مجلس الدولة.



وحصل الباحث مصطفى سامي علي مصطفى، ضابط شرطة برتبة رائد، بدرجة جيد جدا، علي درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اليوم .