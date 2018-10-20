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حوادث

ضبط 24 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة موسعة، لضبط تجار المخدرات والعناصر الاجرامية والهاربين من السجون على مستوى المراكز والأقسام.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية بتكثيف الحملات الامنية لضبط العناصر الخارجة عن القانون، فقامت حملة استهدفت البؤر الإجرامية.

واسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا تخصصوا في تجارة المخدرات والأسلحة وكذا ضبط مسجلين خطر هاربين من أحكام المؤبد، كما قامت الحملة بفحص 18 شقة و62 شخصا من قاطنيها وتنفيذ 473 حكما قضائيا متنوعا وتم تحرير المحاضر اللازمة.
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