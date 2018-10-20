صحيفة إسرائيلية: حكومة نتنياهو فاشلة.. وإعلام تل أبيب مضلل

كشف المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الون بن دافيد، اليوم السبت أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في غزة وأن الإعلام الإسرائيلي وهمى يحول كل شيء تافه لكارثة وتهديد وجودي.



وقال المحلل العسكري "إذا نظرنا إلى ما بعد مصارعة الديوك بين الوزراء منفوخي الصدور ومطيري سلسلة من التهديدات، نكتشف الحقيقة المؤسفة أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها صياغة استراتيجية بشأن غزة.



وأضاف بن دافيد، "هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، وربما مئات من ساعات أخرى من المناقشات في الكابنيت لن يكون قادرًا على صياغة هدف سياسي ورؤية للمستقبل تتجاوز الرغبة الآنية بالهدوء في جميع أنحاء قطاع غزة".



وتابع المحلل العسكري أن هذا يتركنا مع اثنين من الأسئلة على المستوى العملي: هل من الممكن تحقيق الهدوء عملية واسعة، وأي الإنجازات قد تؤدي مثل هذه العملية إلى انتاجها؟.



وأضاف المحلل العسكري "اعلام تل ابيب صوتي ذو صدى وهمي وغريزة يصنع من كل حدث كارثة، خالقًا صورة عامة للجمهور عن الحرب الدائرة رحاها في جميع أنحاء قطاع غزة، لكن هذه ليست حربا، ليس كل طائرة ورقية تهديدًا وجوديًا، وليس كل اختراق للسياج الحدودي إخفاقا".



وتابع قائلا "نحن في خضم مواجهة عنيفة أمام قطاع غزة في السبعة أشهر الاخيرة، ولكن أي شخص لديه خبرة بالحرب وأسعارها يعرف أنها أسوأ بكثير مما يحدث اليوم في الغلاف".