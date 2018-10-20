ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مئات المهاجرين يحتشدون على جسر بين جواتيمالا والمكسيك

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
رويترز
قضى مئات من مهاجري أمريكا الوسطى ليلتهم على جسر يفصل بين جواتيمالا والمكسيك، وتكدست أعداد غفيرة عند بوابة معدنية على الحدود بعد أن تزايدت الجهود لإيقاف زحف الآلاف باتجاه الشمال نتيجة الضغوط الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه لا بد من إيقاف هذا الزحف قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة، وقالت هندوراس وجواتيمالا في وقت متأخر من مساء الجمعة إنهما تتحركان لإعادة مهاجري هندوراس إلى وطنهم.

وفي وقت سابق أمس الجمعة تدفق مئات من المهاجرين ممن كانوا في مقدمة الحشود على مواقع حدودية وإلى الجسر، ولكن تصدى لهم عشرات من الشرطة المكسيكية. وشكا كثيرون من تعرضهم لغازات مسيلة للدموع.

ومع الإرهاق والإحباط بعد السير لأيام، قضى كثيرون الليل في العراء. وفرد البعض مناشف وأكياس قمامة على الجسر ونام آخرون على حقائب الظهر.

وتعهدت حكومة المكسيك، التي تقول إنها ستفحص طلبات اللجوء كلا على حدة، بالتعامل مع الأمر وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكبار المسؤولين المكسيكيين في مكسيكو سيتي. وحث بومبيو المكسيك على ضمان ألا تصل الحشود إلى الولايات المتحدة.

وقالت حكومتا هندوراس وجواتيمالا إن من المقرر أن يلتقي رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز مع نظيره الجواتيمالي جيمي موراليس في جواتيمالا اليوم السبت لتنفيذ استراتيجية لإعادة المهاجرين من هندوراس.

وقال معظم المهاجرين الذين تحدثت معهم رويترز إنهم ليس لديهم فكرة عن كيفية الحصول على الوثائق اللازمة لدخول المكسيك ولكن كثيرين مصرون على المحاولة.

ومعظم الذين ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة بشكل غير مشروع قدموا من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا وهي دول من بين أكثر بلدان الأمريكتين فقرا وعنفا.
loading...

ترشيحاتنا

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

قطعة من القمر للبيع بـ 600 ألف دولار

تريزيجيه يضع بصمته في خماسية قاسم باشا أمام أخيسار

هايلي بالدوين تحمل لقب عائلة زوجها جاستين بيبر رسميًا

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

جوزيف رامز: إثيوبيا قوة لا يستهان بها وتمتلك 11 نهرا غير النيل

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

بعد 20 دقيقة .. روديجير يسجل الهدف الأول لتشيلسي أمام مانشستر .. فيديو

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو
تعرف على تفاصيل مبادرة مسعفون بيئيون ..فيديو
الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟