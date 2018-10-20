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برلمان

برلماني: الصنابير المرشدة تثبت جدية الدولة في معالجة نقص المياه

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:25 م
خالد مشهور عضو اللجنة
خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فريدة محمد
قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الدولة بإلزام جميع الهيئات والوزارات، والأماكن السياحية والفنادق، بتركيب صنابير مياه مرشدة للاستهلاك، يوضح مدى إدراك الدولة للخطورة التي تواجهها من نقص في الموارد المائية، وسعيها لانقاذ الوضع، مؤكدا على ضرورة تعميم القرار على المباني السكنية.

وطالب مشهور فى بيان صحفي له بعدم الاكتفاء بهذا الإجراء والسعي لتفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية، وتلك المتعلّقة باكتشاف مصادر جديدة، والحدّ من استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الاهتمام ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة، واستخدام تقنيات الري المتطورة، بالاضافة الى مراجعة السلوك الاستهلاكي للمصالح الحكومية والهيئات الإدارية، وتفعيل دور المحليات فى الرقابة على المحلات والاماكن العامة، وإصدار قانون وتفعيله، ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها.

وأشار النائب إلى ضرورة رفع الوعي بقضايا المياه حتى ينتبه المواطنون إلى أن مصر تعاني من مشكلة في المياه، ولا بد من التعامل معها بمنطق علمي، وبطريقة مباشرة، مع الحرص على تنظيم حملات توعي المواطنين بإجراءات ترشيد المياه بالمنازل، مثل: استخدام اكياس تخفيض حجم صندوق الطرد، واستخدام اقراص كشف تسرب المياه، وتركيب مرشد الاستهلاك للمغسلة، التأكد من الصيانة الدورية للصنابير والأنابيب الموصلة للمياه.
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