اليوم..انطلاق أول برنامج علمي لدعم المبتكرين في مدارس القليوبية

تنطلق اليوم الأحد أولى فعاليات البرنامج العلمي والفكري والتثقيفي لدعم المبتكرين والمخترعين بعددٍ من مدارس القليوبية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وكلية الطب البشري وكليات جامعة بنها.



تقام الفعاليات تحت رعاية طه عجلان وكيل التربية والتعليم بالقليوبية وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي



وقال الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشري السابق بجامعة بنها إن البرنامج سيتضمن سلسلة من المحاضرات بشكل أسبوعي في مختلف مجالات البحث العلمي، وورش علمية وعملية، لدعم المخترعين والمبتكرين في شتى التخصصات.



وأوضح أن المحاضرات العلمية ستعقد الأحد من كل أسبوع بمدرسة الشبان المسلمين وسيحاضر فيها عددًا من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجالات البحث العلمي والإبتكار، بهدف خلق حلقات من التواصل بين الطلاب المبتكرين والمخترعين، وتنمية قدراتهم.



