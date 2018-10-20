قارئ عن أصحاب المحلات بالمرج: احتلوا الشارع

اشتكى أهالي شارع الجمهورية بالمرج من تعديات أصحاب المحلات على حرم الشارع العمومي وسط صمت من الأجهزة المحلية.



قال "عبد الحميد عامر" القاطن بشارع الجمهورية في منطقة المرج فى شكوى عبر خدمة واتس آب لشكاوى صدى البلد، أن أصحاب المحلات افترشوا الشارع ولم يعترضهم أحد وسط سكوت تام من الحي.



وعبر "عامر" عن استيائه قائلا.. "احتلوا الشارع ولا كأنهم اشتروه، وإحنا لا حول لنا ولا قوة مش عارفين ناخد معاهم لا حق ولا باطل".



وناشد "عبد الحميد" الحي أن يقوم بحملات مكبرة لاستعادة الشارع من يد هؤلاء البلطجية، فهم يتعاملون مع المواطنين بتكبر وعجرفة غير مبررة بالرغم أنهم لا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.



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