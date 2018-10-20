ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

قارئ عن أصحاب المحلات بالمرج: احتلوا الشارع

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
مريم صليب
اشتكى أهالي شارع الجمهورية بالمرج من تعديات أصحاب المحلات على حرم الشارع العمومي وسط صمت من الأجهزة المحلية.

قال "عبد الحميد عامر" القاطن بشارع الجمهورية في منطقة المرج فى شكوى عبر خدمة واتس آب لشكاوى صدى البلد، أن أصحاب المحلات افترشوا الشارع ولم يعترضهم أحد وسط سكوت تام من الحي.

وعبر "عامر" عن استيائه قائلا.. "احتلوا الشارع ولا كأنهم اشتروه، وإحنا لا حول لنا ولا قوة مش عارفين ناخد معاهم لا حق ولا باطل".

وناشد "عبد الحميد" الحي أن يقوم بحملات مكبرة لاستعادة الشارع من يد هؤلاء البلطجية، فهم يتعاملون مع المواطنين بتكبر وعجرفة غير مبررة بالرغم أنهم لا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
loading...

ترشيحاتنا

زينة تكشف سر تغيبها عن حفل زفاف شيماء سيف

لقب هداف الدوري يغازل حسام باولو للمرة الثالثة

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

تصرف غريب من زوج شيماء سيف يوم زفافهما

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

النيابة تقرر ضبط وإحضار هاني زادة في مخالفات الزمالك

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

مستشفى بنى عبيد تحول لبيت أشباح.. والمواطنون للمحافظ: تعالى زيارة.. صور

تشيلسي ومانشستر يونايتد.. البلوز يتقدم بهدف مع نهاية الشوط الأول ..فيديو وصور

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

تريزيجيه يضع بصمته في خماسية قاسم باشا أمام أخيسار

آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة
آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟