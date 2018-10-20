الروم الأرثوذكس: أسبوع العودة للجذور يكتب بحروف من ذهب للمصريين اليونانيين

قال نيقوديموس برانجلوس، وكيل بطريرك الروم الأرثوذكس، إن الجالية اليونانية في مصر قديمة للغاية منذ قدوم الإسكندر الأكبر إلى البلاد، مشيرا إلى أن مصر واليونان تجمعهما تحديات مشتركة والتعاون بين البلدين يواجه تلك التحديات، منوهًا عن أن الأسكندر الأكبر هو مؤسسة مدينة الإسكندرية.



وأضاف " برانجلوس" في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت أن أسبوع العودة للجذور كان حدثا رائعا بالنسبة للجالية اليونانية في مصر ومنحت الفرصة للعديد من الأطراف للقاء وتبادل الثقافات.



وأكد أن أسبوع العودة كان حدثا عظيما يكتب بحروف من ذهب بالنسبة للمصريين اليونانيين، الذين ولدوا في مصر ثم سافروا إلى اليونان ولم يروا البلاد منذ فترة طويلة موضحا أن اليونانيين وجدوا مصر دولة متحضرة وذات رؤية خلال تواجدهم في أسبوع الجذور.