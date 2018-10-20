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أخبار البلد

خيري يحذر العاملين بالمهن الطبية من التعامل مع هيئة المكتب الجديدة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
أصدر الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية قرارا إداريا بأن تكون جميع المخاطبات والمراسلات والقرارات الإدارية والاستمارات الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد بتوقع الأمين العام وذلك لصحتها وعدم الطعن عليها.

وطالب خيري، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم، السبت، جميع العاملين بالاتحاد الالتزام بتنفيذ قراراته وبقاء أمور المهن الطبية على ما كانت عليه قبل يوم الاثنين 1 أكتوبر.

وحذر رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، العاملين من مخالفة قراره، حيث إن من يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

ويشهد اتحاد المهن الطبية خلافات وأزمات منذ يوم الاثنين 1 اكتوبر الجاري عقب تشكيل هيئة مكتب جديدة له بخلاف الهيئة القديمة وهو ما يرفضه رئيس اتحاد المهن ونقابة الأطباء.
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