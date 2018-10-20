انتشال جثة طفل غرق في بحر منيا القمح بالشرقية

تمكنت قوات الانقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة طفل غرق في بحر مويس بمنيا القمح.



كان مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من، مدير المباحث الجنائية يفيد بغرق "محمد ح.ج" 14 عامًا، في بحر مويس أمام نادى المعلمين بمدينة منيا القمح.



وانتقلت قوات النهرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفي بمنيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8447 إدارى المركز.