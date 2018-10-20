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برلمان

اليوم.. نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر بحضور رئيس الحزب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:08 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
يختتم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت في تمام السادسة مساء دوري الحزب لكرة القدم والذي أطلقه خلال الشهور الماضية بجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد وصول البطولة لمحطتها الأخيرة والانتهاء من جميع الأدوار.

وتقام المباراة النهائية بين فريقي الدقهلية والقليوبية ليحصد الفريق الفائز منها كأس البطولة، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ونوابه، على رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وقال رشاد، إن دوري مستقبل وطن كان الهدف منه هو تجميع الشباب علي مختلف انتماءاتهم وغرس روح التنافس الشريف وقبول الآخر بداخلهم بالإضافة إلى أن هدفه الأسمى كان يتمثل في رفع روحهم المعنوية وإعطائهم متنفسا يظهرون فيه قدراتهم ويخرجون فيها طاقاتهم وخصوصا ان الرياضة تمثل ملاذا لجميع الشباب.

وأوضح رشاد، في بيان له اليوم أن البطولة شهادة ثقة جديدة في كيان مستقبل وطن التنظيمي الرائع والمتميز والذي يعد هو الكيان الأقوى والأكبر تنظيميا على مستوى الكيانات والأحزاب السياسية حيث أن قدرة الحزب على تنظيم البطولة بهذا الحجم الكبير من المشاركين وبصورتها الجميلة البهية بجميع المحافظات حتى وصلت لمحطتها الأخيرة مساء اليوم هي رسالة فخر واعتزاز لكل جندي من جنود مستقبل وطن يعمل بكل جد واجتهاد لمواصلة المسيرة ورفعة الكيان، مشيرا إلى أن هذه البطولة لن تكن الأخيرة وسيكون هناك مجموعة كبيرة من البطولات والدوريات سيلتف حولها الآلاف من الشباب.

وأشار إلى أن محاربة الأفكار المتطرفة وغلق الأبواب أمام هذه التنظيمات من نشر سمومها في أوصال الوطن ليست فقط قضية معالجة ورد فعل بل يجب أن تكون قضية معالجة متكاملة لا تعتمد على رد الفعل فقط بل يجب أن يتخللها طرق وقاية، لافتا إلى أن مثل هذه التجمعات الرياضية بمثابة ترسيخ لطرق وقاية الشباب وتحصينهم من الانجراف وجعلهم عرضة أو فريسة من جانب أصحاب العقول والأفكار المتطرفة.
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