وزير النقل يكرم المتفوقين من أبناء العاملين في المترو.. صور

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الاحتفالية التي نظمتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بمقر وزارة النقل بمدينة نصر، والخاصة بتكريم المتفوقين من أبناء العاملين في الشهادات العامة، ممن حصلوا على 95% فأكثر، وحفظة القرآن من أبناء العاملين بالمترو .



بدأت الاحتفالية بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ثم كلمة المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والذي أكد علي اهتمام الشركة الدائم بتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالمترو هذا الصرح الشامخ الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .



وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، في كلمته خلال الاحتفالية ، بأنه سعيد بتكريمه لأبناء العاملين بالمترو، من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم ، تقديرًا لما بذلوه من جهد في خدمة هذا المرفق الحيوي المهم، لافتًا إلى أنه سيظل داعمًا لكافة العاملين بالهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل لأنهم أساس نجاح المنظومة.



وأشار وزير النقل إلى الدور المهم لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق، بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب، كما قام الوزير بتكريم عدد من علماء الأزهر الشريف أعضاء لجنة اختبار حفظة القرآن الكريم.



حضر الاحتفالية الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل ، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة وقيادات شركة المترو.